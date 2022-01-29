Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü 29 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 16:25 İstanbul Ortaköy'de 3 katlı binada çıkan yangında evinde mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f54043e51b770b951d6383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti F-35 savaş uçağı denizin dibini boyladı! ABD zamanla yarışıyor... İkinci el otomobilde büyük hile! 13 ilde, 11 kişi tutuklandı Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti 100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi Sağlık çalışanlarına ''ambulans niye gecikti'' dayağı Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor Ünlü sosyal medya fenomeni iPhone’un ''gizli tuşunu'' keşfetti