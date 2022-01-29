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  4. İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü

İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü

İstanbul Ortaköy'de 3 katlı binada çıkan yangında evinde mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

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