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İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul Esenler'de mobilya atölyesinde çıkan yangında, alevler üst katlara sıçradı. Evde mahsur kalan 80 yaşındaki N.K. hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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