  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı!
Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı!
Sosyal medyada terör operasyonu: Gözaltılar var; 170 hesap takipte
Sosyal medyada terör operasyonu: Gözaltılar var; 170 hesap takipte
78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var
78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var
İstanbul'da karşılıksız aşk dehşeti: Genç kızı vurup, intihar etti
İstanbul'da karşılıksız aşk dehşeti: Genç kızı vurup, intihar etti
Faşistler Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı
Faşistler Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı
Buz gibi kış gününde yazı yaşadılar: Bu görüntüler Antalya'dan
Buz gibi kış gününde yazı yaşadılar: Bu görüntüler Antalya'dan
''Dur'' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza
''Dur'' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza
Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler
Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler
Hakkari'de faciadan dönüldü
Hakkari'de faciadan dönüldü