Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var 15 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 10:21 İstanbul Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a4dce38ffd5b27f703aa03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı! Sosyal medyada terör operasyonu: Gözaltılar var; 170 hesap takipte 78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var İstanbul'da karşılıksız aşk dehşeti: Genç kızı vurup, intihar etti Faşistler Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı Buz gibi kış gününde yazı yaşadılar: Bu görüntüler Antalya'dan ''Dur'' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Hakkari'de faciadan dönüldü