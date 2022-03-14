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İstanbul'da yangın! Mahsur kalanlar var

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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