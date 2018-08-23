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  3. 23 Ağustos 2018 17:05

İstanbul’da yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtarıyor

İstanbul Ümraniye’de bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor. (İHA)

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