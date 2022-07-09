Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 21:05 İstanbul'da buğday tarlasında başlayan yangın havadan ve karadan 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9c36220365931e81e5713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Kurban pazarı savaş alanına döndü Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı