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  4. İstanbul'da yangın paniği: Alevler 4 binayı sardı

İstanbul'da yangın paniği: Alevler 4 binayı sardı

İstanbul Ataşehir'de bir spor salonunda çıkan yangın bitişikteki 3 binaya daha sıçradı.

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