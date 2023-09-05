Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın paniği: Alevler 4 binayı sardı İstanbul'da yangın paniği: Alevler 4 binayı sardı 05 Eylül 2023 Salı Saat: 13:20 İstanbul Ataşehir'de bir spor salonunda çıkan yangın bitişikteki 3 binaya daha sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f700edd1467c490025e203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Partili vekilden olay yaratacak Altılı Masa açıklaması: Allah memleketi korumuş Kıskançlık krizine giren adam eşini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti Tanju Özcan ile Eren Erdem arasında gerginlik - Türkiye Haberleri İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama