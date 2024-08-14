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  4. İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü

İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü

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İstanbul Başakşehir'de Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda geniş çaplı yangın çıktı.

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