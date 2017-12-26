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  3. 26 Aralık 2017 18:45

İstanbul’da yangın paniği

Beyoğlu’nda 6 katlı bir iş hanının 4’üncü katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken içeride mahsur kalanların olduğu iddia edildi. (İHA)

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