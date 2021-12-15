  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul’da yangında can pazarı kamerada

İstanbul’da yangında can pazarı kamerada

İstanbul, Fatih'te bir ganyan bayiinde çıkan yangın, bitişiğindeki dairelere sıçradı. Dairelerde mahsur kalan 10 kişiden bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yük gemilerini beşik gibi salladı
Sarıgül derdini dinlediği esnafa 20 TL verdi
Sular gitti, defineciler geldi... Türkiye'de tek olan tarihi noktayı talan ettiler!
2500 TL'lik madeni paranın hurda değeri şoke etti
Yer: Bursa... Selam verdikleri ayı böyle saldırdı
Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon
Bilim Kurulu üyesinden kritik üçüncü doz uyarısı
Belgin Doruk'un oğlunun vasiyeti ortaya çıktı
4 bin dolarlık bahşiş işinden etti