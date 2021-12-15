Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da yangında can pazarı kamerada İstanbul’da yangında can pazarı kamerada 15 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 13:00 İstanbul, Fatih'te bir ganyan bayiinde çıkan yangın, bitişiğindeki dairelere sıçradı. Dairelerde mahsur kalan 10 kişiden bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b9bcd602be6d621a54ab63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yük gemilerini beşik gibi salladı Sarıgül derdini dinlediği esnafa 20 TL verdi Sular gitti, defineciler geldi... Türkiye'de tek olan tarihi noktayı talan ettiler! 2500 TL'lik madeni paranın hurda değeri şoke etti Yer: Bursa... Selam verdikleri ayı böyle saldırdı Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon Bilim Kurulu üyesinden kritik üçüncü doz uyarısı Belgin Doruk'un oğlunun vasiyeti ortaya çıktı 4 bin dolarlık bahşiş işinden etti