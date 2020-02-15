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  3. 15 Şubat 2020 14:10

İstanbul'da yankesici kameralara yakalandı

Fatih'te bir kadının cep telefonunu çalan yankesici polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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