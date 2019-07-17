İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
17 Temmuz 2019 15:05
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
İstanbul’da internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal bir suç örgütü tarafından futbol ve diğer spor...