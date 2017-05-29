  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Mayıs 2017 23:45

İstanbulda Yeditepe huzur uygulaması

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Video Galeri
11 aylık bebekleriyle birlikte 5. kattan atladılar
11 aylık bebekleriyle birlikte 5. kattan atladılar
Video Galeri
Şanlıurfada otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Şanlıurfada otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Video Galeri
Malatyada bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Malatyada bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Yeni Akitin Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!
Yeni Akitin Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!
Video Galeri
Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
Video Galeri
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!