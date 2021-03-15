Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 12:30 İstanbul'da okullar, kahvehane, internet kahve, berber, hamam, düğün salonu, apartman toplantısı gibi pek çok mekan ve etkinlikte HES kodu zorunlu tutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604f2939b515b82e50720047" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler iş başında! Kuyumcular bile ayırt edemiyor MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı! İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi! Denize düşen kurşunlar tehlike saçıyor Myanmar alev alev! Sokaklar kan gölüne döndü Genç hemşirenin sır ölümü ''Misafir kabul etmeyin'' diyen polislere şaka gibi teklif Kimliği çaldıran kadının hayatı alt üst oldu