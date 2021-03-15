İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı

İstanbul'da okullar, kahvehane, internet kahve, berber, hamam, düğün salonu, apartman toplantısı gibi pek çok mekan ve etkinlikte HES kodu zorunlu tutuldu.

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