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İstanbul'da yeni taksi çağırma uygulaması hizmete sunuldu

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma ve mobil ödeme uygulaması ''TAKSİM'' hizmete sunuldu.

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