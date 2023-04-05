Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yeni taksi çağırma uygulaması hizmete sunuldu İstanbul'da yeni taksi çağırma uygulaması hizmete sunuldu 05 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 15:00 Güncelleme: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:00 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma ve mobil ödeme uygulaması ''TAKSİM'' hizmete sunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642d62dde1e57479eb5f7373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kasap bile isyan etti: ''Sadece kilosu 22 bin TL olan eti yiyor!'' AK Partili il başkanına silahlı saldırı Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Dava sayıları patladı İstanbul'daki bu kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti Oto galerisi değil, deprem mezarlığı galerisi! Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle geldi, depremzede çocukları sevindirdi Türkiye'de yaban hayatından kareler: İlk kez sürü halinde görüldüler! İstanbul'da baraja kimyasal atık karıştı! Sarılar çetesinin lideri rezidansta yakalandı