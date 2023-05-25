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İstanbul'da YHT hattında korkunç ölüm kamerada

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İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonunda, temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

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