Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da YHT hattında korkunç ölüm kamerada İstanbul'da YHT hattında korkunç ölüm kamerada 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 10:00 Güncelleme: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:00 İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonunda, temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f078b852df51738009973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP’nin ikinci tur kararı belli oldu Üst geçitte korkunç kaza! Bir çocuk gözden kayboldu Pidecide çıkan yangında can pazarı HÜDA Par'dan skandal teklif: ''Milletvekilliği yemin metni değişsin!'' Korucuya kanlı pusu! Çapraz ateşte öldürüldü İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler... Gece yarısı denize atladı, gözden kayboldu İstanbul'da vahşet! Hepsini katlettiler İstanbul'da vahşet! Hepsini katlettiler Kılıçdaroğlu: ''PKK’yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten Erdoğan’dır''