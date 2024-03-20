Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:10 İstanbul Avcılar'da yıkımına başlanan bir binanın 4'üncü katında bir anda pencerede beliren bir kişi korku dolu anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fac43a58ff31dbb90b8813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar