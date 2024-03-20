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  4. İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi

İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi

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İstanbul Avcılar'da yıkımına başlanan bir binanın 4'üncü katında bir anda pencerede beliren bir kişi korku dolu anlar yaşattı.

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