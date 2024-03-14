Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü İstanbul'da yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 10:10 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 10:10 Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme meydana geldi. Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f2a2f3a96a82906405ce73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem uzmanı iki fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur'' Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında hem kahreden hem şoke eden manzara Antalya'yı önce hortum ardından kar vurdu! İstanbul trafiğinde kanlı yol verme kavgası; bıçaklayıp kaçtı 4 günde 2 bin 614 firari suçlu yakalandı Arabanın altında kalan çocuğu kurtarmak için camdan atladı Hastaneye silahlı baskın! 7 kişi yaralandı Bu seferki kadın katili bir öğretmen: Hem eşini hem de kızını öldürdü