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  4. İstanbul'da yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü

İstanbul'da yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü

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Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme meydana geldi. Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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