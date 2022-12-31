Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar 31 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 10:05 Anadolu Gençlik Derneği (AGD) cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63afdf3d2a396524c25006f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu 12 yaşındaki kız çocuğuna toplu istismar rezaleti İstanbul'da dehşet! Ücret kavgasında yolcu taksiciyi vurdu Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu