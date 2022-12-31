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İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarını hedef aldı.

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