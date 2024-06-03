Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 14:35 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35 Başakşehir'de iki çocuk yumruklarla kavga ederken, arkadaşları ayırmak yerine o anları cep telefonuyla kaydederek eğlendi. Akran zorbalığı anbean kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665daa929d7189d73904ac83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Antalya kavruluyor: Sıcaktan bunalan plaja koştu Aldatıldığını anlayıp evi bastı; ortalık fena karıştı 6 ilde dev operasyon: Piyasa değeri 720 milyon lira... Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar