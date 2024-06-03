İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise...

Başakşehir'de iki çocuk yumruklarla kavga ederken, arkadaşları ayırmak yerine o anları cep telefonuyla kaydederek eğlendi. Akran zorbalığı anbean kameraya yansıdı.

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