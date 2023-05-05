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İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı

İstanbul yine bir ev sahibi - kiracı kabusuna ev sahipliği yaptı. Ev sahibi yeni satın aldığı evdeki kiracı kadın ve down sendromlu kızına küfür, hakaret ve tehditler yağdırdı.

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