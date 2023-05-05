Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı 05 Mayıs 2023 Cuma Saat: 11:00 İstanbul yine bir ev sahibi - kiracı kabusuna ev sahipliği yaptı. Ev sahibi yeni satın aldığı evdeki kiracı kadın ve down sendromlu kızına küfür, hakaret ve tehditler yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6454b79d18a02d17464c6983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor'' Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu Milyonluk araçlar alev alev yanarak kül oldu Binali Yıldırım'dan canlı yayında güldürmeyen espri: ''Neyse parasını veririz'' 14 Mayıs öncesi Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak yapay zeka videosu İBB 4 yılı bir videoda topladı Ece Üner'den Hizbullahçıya af, Gülşen'e hapis cezasına çok sert tepki AK Parti'nin düzenlediği konserde ortalık karıştı, Bakan Nebati'yi böyle kaçırdılar