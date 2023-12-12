Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı 12 Aralık 2023 Salı Saat: 14:35 Türkiye'de barınma krizine dönüşen ve kiracılar ile ev sahipleri arasında cinayete varan tartışmaların yaşandığı anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657845956cded193ac0b4bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da İETT otobüsünde kıyamet koptu: Bir polisin dizi kırıldı! TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar! Bıçaklanarak yaralanmıştı... Sokak ortasında horlaya horlaya uyudu! Tüm kiracılara ''oh'' dedirtecek emsal karar Fuhuş baskınında böyle yakalandı PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım'' e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek