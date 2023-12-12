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İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı

Türkiye'de barınma krizine dönüşen ve kiracılar ile ev sahipleri arasında cinayete varan tartışmaların yaşandığı anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti.

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