Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu 13 Mart 2022 Pazar Saat: 22:15 İstanbul, Kağıthane’deki çakarlı düğün konvoyu haberleri gündemde yerini korurken bir başka görüntü daha ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e42c9535b310a1462fc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı