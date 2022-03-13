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İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu

İstanbul, Kağıthane’deki çakarlı düğün konvoyu haberleri gündemde yerini korurken bir başka görüntü daha ortaya çıktı.

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