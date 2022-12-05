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  4. İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar

İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Esenyurt'ta asker uğurlama eğlencesi yapan trafik magandaları çakarlı araçla konvoy yapıp yol kapattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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