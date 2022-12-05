Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar 05 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:05 İstanbul Esenyurt'ta asker uğurlama eğlencesi yapan trafik magandaları çakarlı araçla konvoy yapıp yol kapattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638dd0766e4ba01ac43528e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler... Kuş cenneti Arin Gölü tehlike altında Asker konvoyunda otomatik silahlı maganda dehşeti kamerada Acun Ilıcalı'dan sevgilsine ''çok özel'' müdahale Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e tepki 2 ülke, tek devlet, tek tatbikat! Türk ve Azeri askerleri omuz omuza Bursa'daki korkunç uçak kazası kamerada! 380 bin voltla ölüm anı... Saplantılı aşık kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi