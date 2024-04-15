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İstanbul'da yine eski eş cinayeti

Yeni gün yine bir kadın cinayetiyle başladı... İstanbul'da bir kişi katıldığı düğünde karşılaştığı boşandığı eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

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