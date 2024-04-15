İstanbul'da yine eski eş cinayeti

Yeni gün yine bir kadın cinayetiyle başladı... İstanbul'da bir kişi katıldığı düğünde karşılaştığı boşandığı eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cae96aad2b3fd6a0c8b23" allowfullscreen></iframe>