Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine eski eş cinayeti İstanbul'da yine eski eş cinayeti 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:35 Yeni gün yine bir kadın cinayetiyle başladı... İstanbul'da bir kişi katıldığı düğünde karşılaştığı boşandığı eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cae96aad2b3fd6a0c8b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı