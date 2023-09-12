Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti! İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti! 12 Eylül 2023 Salı Saat: 15:00 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 15:00 İstanbul Esenler'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavgada ev sahibi bıçaklanarak öldü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650052dde445fc12cc633483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manisa'da orman yangını Erdoğan'dan 12 Eylül'ün yıl dönümünde yeni anayasa çağrısı İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü