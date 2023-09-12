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  4. İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti!

İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti!

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İstanbul Esenler'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavgada ev sahibi bıçaklanarak öldü...

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