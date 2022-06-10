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  4. İstanbul'da yine karga dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da yine karga dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Şişli'de yaralı yavru kargaya yardım etmek isteyen kargo görevlisi anne karganın hışmına uğradı.

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