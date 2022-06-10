Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine karga dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da yine karga dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 12:30 Şişli'de yaralı yavru kargaya yardım etmek isteyen kargo görevlisi anne karganın hışmına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a30f32c0d19852f87e4b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Süt banyosu skandalından beraat etti, üstüne tazminat kazandı! Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı İstanbul'da eli bıçaklı trafik magandası dehşeti kamerada! Obradovic'in gece kulübü kaçamağı görüntüleri olay oldu ''250 milyon TL'lik mücevher vurgunu'' iddiasında şoke eden görüntü Anne ve kucağındaki bebeğinin ölümden döndüğü an kamerada Kasımpaşaspor tribün lideri cinayetinde yeni ayrıntılar Müteahhitten İstanbul'da 2 bin 500 yıllık tarihe skandal imza Ümit Özdağ ''AK Parti ile görüşüyor'' iddiasına bu yanıtı verdi