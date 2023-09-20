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  4. İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü!

İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü!

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İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda bir kişi ağır yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

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