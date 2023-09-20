Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü! İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü! 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 08:35 Güncelleme: 20 Eylül 2023 Çarşamba 08:35 İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda bir kişi ağır yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650a849a7af63271ca19b3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada Gündüz ''yan'' baktılar, gece çatıştılar! Turist bu sefer takside değil, bakkalda dolandırıldı! İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var 4 polis şehit oldu; Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı Müşteri değil, hem yüzsüz hem hırsız! Yedi, içti, gitti! Gri listedeki hain böyle öldürüldü 12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada Marmara Denizi'nde korkutan istila kamerada