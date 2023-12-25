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  4. İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var

İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var

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İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan motosikletli silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi.

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