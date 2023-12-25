Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 00:10 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 00:10 İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan motosikletli silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65889e5304e1b3b2fd0eff13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı