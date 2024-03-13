Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 13:35 Güncelleme: 13 Mart 2024 Çarşamba 13:35 İstanbul Ataşehir'de motosikletli 2 şüpheli bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f1818145291646be055f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada Çanakkale'de dev hortum kamerada Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest 5 yıldızlı otelde korkutan yangın Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti