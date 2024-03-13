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  4. İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar

İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar

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İstanbul Ataşehir'de motosikletli 2 şüpheli bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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