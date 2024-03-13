İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar

İstanbul Ataşehir'de motosikletli 2 şüpheli bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f1818145291646be055f53" allowfullscreen></iframe>