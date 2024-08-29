Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da yine motosikletli saldırı 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:30 Güncelleme: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:30 İstanbul Sultangazi'de bir kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında bacağından yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d05bed45930ec7a1050123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu