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  3. 26 Şubat 2020 10:20

İstanbul'da yine Özel Halk Otobüsü dehşeti

İstanbul Ataşehir'de bir otomobille çarpışan Özel Halk Otobüsü, refüjdeki reklam panosuna çarptıktan sonra durabildi.

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