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  4. İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu

İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu

Sultangazi'de basketbol oynadıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı. Köpeği saldığı ve o sırada alkollü halde olduğu iddia edilen sabini polis arıyor.

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