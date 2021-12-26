Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 21:45 Sultangazi'de basketbol oynadıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı. Köpeği saldığı ve o sırada alkollü halde olduğu iddia edilen sabini polis arıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c8b85ddccc1f1cef31fbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir'' Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler