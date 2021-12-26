Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 20:25 Sultangazi'de basketbol oynadıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı. Köpeği saldığı ve o sırada alkollü halde olduğu iddia edilen sabini polis arıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c8a589c710e6663d5e43e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir'' Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü