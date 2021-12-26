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  4. İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var

İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var

Sultangazi'de basketbol oynadıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı. Köpeği saldığı ve o sırada alkollü halde olduğu iddia edilen sabini polis arıyor.

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