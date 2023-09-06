Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine silahlı çatışma: Yaralılar var! İstanbul'da yine silahlı çatışma: Yaralılar var! 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 07:35 Kartal’da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, üç kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f80187575fc60da46aeff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması Trafik magandası kadın sürücüye dehşeti yaşattı İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi! Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı