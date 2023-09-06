  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yine silahlı çatışma: Yaralılar var!

İstanbul'da yine silahlı çatışma: Yaralılar var!

Kartal’da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, üç kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan'dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Trafik magandası kadın sürücüye dehşeti yaşattı
İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı
İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı
Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi!
Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı
Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı