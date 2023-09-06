İstanbul'da yine silahlı çatışma: Yaralılar var!

Kartal’da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, üç kişi yaralandı.

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