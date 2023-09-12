Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar 12 Eylül 2023 Salı Saat: 07:55 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 07:55 Son dönemde İstanbul'da artan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ffef38f2795e2bab049353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi Bir ilimizde hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, camları buz tuttu Perseid'in ''ateş topu'', İzmir'de böyle görüntülendi Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı