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  4. İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar

İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar

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Son dönemde İstanbul'da artan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi yaralandı.

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