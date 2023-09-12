İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar

Son dönemde İstanbul'da artan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi yaralandı.

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