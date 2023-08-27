Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var! İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var! 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 22:25 Silivri’de içki almak için büfeye gelen 2 kişi, saatin geç olması nedeniyle satış yapılmayınca kalabalık bir grupla büfeyi bastı. Silah ve tüfeğin kullanıldığı "baskın"da, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eba321b340f174444c79a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı İstanbul'da denizde can pazarı kamerada AK Partili Yavuz'dan tepki çeken açıklama: ''Allah için soruyorum...'' 15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar