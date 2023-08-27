İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var!

Silivri’de içki almak için büfeye gelen 2 kişi, saatin geç olması nedeniyle satış yapılmayınca kalabalık bir grupla büfeyi bastı. Silah ve tüfeğin kullanıldığı "baskın"da, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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