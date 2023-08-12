Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine siyanürlü intihar girişimi İstanbul'da yine siyanürlü intihar girişimi 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 11:35 İstanbul Pendik'te çay ocağı işleten ismi öğrenilemeyen bir kişi iddia göre siyanür içerek intihara kalkıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d7445201124116540fd093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti! Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor; açıklamayı kendisi yaptı Gece yarısı korku dolu anlar: 5 katlı apartman alev topuna döndü Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi