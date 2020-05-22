  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Mayıs 2020 11:25

İstanbul'da yine skandal görüntüler

Sultangazi'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcu çıktı. Minibüs şoförünün bahanesi ise haylı ilginçti. Sürücü fazla yolcuları yolda kaldıkları için aldığını söyledi.

Video Galeri
İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi
Video Galeri
İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği
İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği
Video Galeri
CHP'li belediyeden bir ilk! Biner TL karşılıksız destek
CHP'li belediyeden bir ilk! Biner TL karşılıksız destek
Video Galeri
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Erik Dalı eşliğinde spor yaptı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Erik Dalı eşliğinde spor yaptı
Video Galeri
Yasak dinlemeyen Furkan Vakfı'nda 40 gözaltı!
Yasak dinlemeyen Furkan Vakfı'nda 40 gözaltı!
Video Galeri
Canlı yayında kıyamet koptu! Davutoğlu ile Karahasanoğlu birbirine girdi
Canlı yayında kıyamet koptu! Davutoğlu ile Karahasanoğlu birbirine girdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM