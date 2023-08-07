Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 14:50 İstanbul'da her gün bir yenisi eklenen taksici - yolcu tartışmaları çığırından çıktı. Kimi yolcuyu araçtan kovdu, kimisi müşteri seçti, kimisi ise üstüne yürüdü... İşte megakent İstanbul'daki "sarı krizin" görüntüleri... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0da7f7f0de57b362b23d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı