İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası

İstanbul'da her gün bir yenisi eklenen taksici - yolcu tartışmaları çığırından çıktı. Kimi yolcuyu araçtan kovdu, kimisi müşteri seçti, kimisi ise üstüne yürüdü... İşte megakent İstanbul'daki "sarı krizin" görüntüleri...

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