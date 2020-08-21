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  3. 21 Ağustos 2020 13:15

İstanbul'da yol çöktü; Bir araç çukura düştü!

Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.

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