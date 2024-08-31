Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü 31 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 11:15 İstanbul Sarıyer'de yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d2d136fefd1e52dd0d7433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: Amca ile yeğeni öldü İstanbul'da acil servise silahlı saldırı: Yaralılar var Ankara'da 20 dönüm araziyi su bastı Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı