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İstanbul'da yol gecekondunun üzerine çöktü

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Pınar Mahallesi’nde bir yolda çökme meydana geldi. Çöken asfalt ve kayan toprak sokağın aşağı kısmında bulunan bir gecekondunun üzerine düşerken, gecekondudaki vatandaşlar tahliye edildi.

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