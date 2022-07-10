Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yol gecekondunun üzerine çöktü İstanbul'da yol gecekondunun üzerine çöktü 10 Temmuz 2022 Pazar Saat: 13:30 İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Pınar Mahallesi’nde bir yolda çökme meydana geldi. Çöken asfalt ve kayan toprak sokağın aşağı kısmında bulunan bir gecekondunun üzerine düşerken, gecekondudaki vatandaşlar tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62caaa429339544f3214fcf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeynep Bastık ile Edis'in yeni samimi dans görüntüleri olay oldu Ankara'da sağanak sele neden oldu Yaşasın iyi insanlar ölmemiş! Bu görüntü Türkiye'de çekildi İstanbul'da evleri su bastı! Mahalleli evinde mahsur kaldı Bir kadın daha katledildi! Kıskanç sevgilisi onu asitle yaktı! Bayramda 7 aile birbirine girdi: 5’i ağır 54 yaralı İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi İlber Ortaylı'dan AK Partililere tokat gibi Mansur Yavaş yanıtı Tuvaletteki davetsiz misafir şoke etti: ''Öldürmeye kıyamadım''