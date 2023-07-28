  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme:

Kadıköy'de iki araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu
Siyanür tespit edilen kuyuda define aramışlar!
İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi
Marmara Denizi'nin ortasında kabus! Yolcular baygınlık geçirdi
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın Sincar sorumlusu etkisiz hale getirildi
Tanju Özcan HDP'ye 1 kilo kına göndermiş: ''Görünür bir yere sürmedikleri kesin!''
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi
İstanbul'da 70 bin TL'lik zammı kabul etmeyen kiracıya beyzbol sopalı saldırı
Davutoğlu Akbelen'de: ''Bu katliamı derhal durdurun''