Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu 19 Eylül 2023 Salı Saat: 12:50 Güncelleme: 19 Eylül 2023 Salı 12:50 İstanbul'un Tuzla ilçesinde ağaçlık alanda yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65096ee31c9a622a617e2873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat ''kötü insanlara'' bu el hareketini gönderdi Ankara’da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha 2-3 kat maaşla çalıştıracak eleman bulamayınca bakı ne yaptı Bunu da gördük! Hazine avcıları ormana iş makinesiyle yol açtı Bir göl daha yok oluyor! ''Kaderine terk edildi, adeta ölümü bekliyor'' İstanbul'da ürküten manzara! Baraj gölü çöle döndü Helikopter kazasında son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti