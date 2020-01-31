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  3. 31 Ocak 2020 10:40

İstanbul'da yol verme kavgası kamerada

Şişli’de bir taksi sürücüsü ile transit araç sürücüsü sokak ortasında yumruk yumruğa yol verme kavgası yaptı. Birbirine giren sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırırken kavga anları kameraya yansıdı.

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