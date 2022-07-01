İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ümraniye’de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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