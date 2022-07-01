Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü 01 Temmuz 2022 Cuma Saat: 10:40 İstanbul Ümraniye’de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bea504ca471b56b1141cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 24 ilde ''Tümör'' operasyonu! 284 gözaltı NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran soru! Artvin'de heyelan ölü ve yaralılar var AK Partili vekilden skandal açıklama: ''İBB'den iki maaş alırken daha iyiydi'' İstanbul'da büyük patlama! Ortalık savaş yerine döndü Sokak ortasında dehşet! Sevgilisini boğazından bıçakladı Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama: Ne kadar zam olacak? Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş! Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti