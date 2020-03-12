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  3. 12 Mart 2020 19:50

İstanbul'da yolcu midibüsünü silahla taradılar

İstanbul Maltepe’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde olan içi yolcu dolu midibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.

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