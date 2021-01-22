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  3. 22 Ocak 2021 14:05

İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı

İstanbul Bağcılar'da, boş halde trafikte seyreden yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

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