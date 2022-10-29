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  4. İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul Başakşehir'de bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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